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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Ибрагимович — стримеру IShowSpeed на просьбу выбрать между Роналду и Месси: «Златан»

— Итак, Златан, Роналду или Месси?

Ибрагимович — стримеру IShowSpeed на просьбу выбрать между Роналду и Месси: «Златан» | Источник: Sports.Ru

— Златан.

— Не, слушай, Роналду или Месси?

— Ты хочешь, чтобы я ответил серьезно?

— Да, серьезно, серьезно.

— Златан.

— Ты серьезно?

— Да. Но если ты хочешь, чтобы я не был серьезен, то… — сказал экс-форвард «Милана», после чего трансляция якобы оборвалась из-за плохого соединения.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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