Ибрагимович — стримеру IShowSpeed на просьбу выбрать между Роналду и Месси: «Златан»
— Итак, Златан, Роналду или Месси?
— Итак, Златан, Роналду или Месси?
— Златан.
— Не, слушай, Роналду или Месси?
— Ты хочешь, чтобы я ответил серьезно?
— Да, серьезно, серьезно.
— Златан.
— Ты серьезно?
— Да. Но если ты хочешь, чтобы я не был серьезен, то… — сказал экс-форвард «Милана», после чего трансляция якобы оборвалась из-за плохого соединения.
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