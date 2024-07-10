«Мартинес застелил кровать, и на ней лежал Роналду. Любого игрока с другим именем бы заменили». Лалас о Португалии на Евро

«Что касается Португалии и Роналду на этом турнире, им некого винить, кроме самих себя. И когда я говорю “самих себя”, в конечном счете, я говорю о вине Роберто Мартинеса. Он застелил свою кровать, и на этой кровати лежал Роналду.

[Мартинес] полагался на него на протяжении всего турнира и помогал ему при каждом удобном случае, в том числе выпустил его на третий матч [группового этапа], чтобы он забил гол.

Любого игрока с другим именем на его месте бы заменили. Не обязательно потому, что он плох, но нападающие нужны для того, чтобы служить определенной цели. И очевидно, что конечная цель — забивать голы или, по крайней мере, представлять угрозу", — сказал экс-защитник сборной США в подкасте State of the Union.