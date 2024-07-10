«Мартинес застелил кровать, и на ней лежал Роналду. Любого игрока с другим именем бы заменили». Лалас о Португалии на Евро
Сборная Португалии вылетела с Евро-2024, уступив команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5).
Сборная Португалии вылетела с Евро-2024, уступив команде Франции в ¼ финала (0:0, пен. 3:5).
«Что касается Португалии и Роналду на этом турнире, им некого винить, кроме самих себя. И когда я говорю “самих себя”, в конечном счете, я говорю о вине Роберто Мартинеса. Он застелил свою кровать, и на этой кровати лежал Роналду.
[Мартинес] полагался на него на протяжении всего турнира и помогал ему при каждом удобном случае, в том числе выпустил его на третий матч [группового этапа], чтобы он забил гол.
Любого игрока с другим именем на его месте бы заменили. Не обязательно потому, что он плох, но нападающие нужны для того, чтобы служить определенной цели. И очевидно, что конечная цель — забивать голы или, по крайней мере, представлять угрозу", — сказал экс-защитник сборной США в подкасте State of the Union.
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