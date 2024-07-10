Крауч считает, что Кейна недостаточно уважают: «Он лучший бомбардир сборной Англии. В отличие от Роналду, Харри не уехал в Саудовскую Аравию, а забил кучу голов за один из крупнейших клубов» | Источник: Sports.Ru

«Харри Кейн не похож на себя на этом турнире. Он был очень хорош в сборной Англии на протяжении многих лет, и даже в прошлом сезоне в “Баварии” он забил 40 с лишним голов, но в этом турнире он временами выпадал из игры. Кажется, что в лице такого игрока у команды есть убийца в штрафной. Если у команды будет всего один момент за матч, хочется, чтобы этот момент был именно у него.

Иногда мне кажется, что к нему не проявляют должного уважения за то, что он сделал. Он является рекордсменом сборной Англии по забитым голам. И при этом он не уехал играть в Саудовскую Аравию, как, например, Криштиану Роналду — в прошлом сезоне он забил просто кучу голов за один из крупнейших клубов мира.

Я не собираюсь скрывать тот факт, что в некоторых матчах он терялся и играл не так хорошо, как в других, но я все равно буду поддерживать его, и я думаю, что он забьет в среду", — сказал бывший нападающий сборной Англии.

Сегодня англичане встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.