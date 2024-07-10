Грэй о саудовской лиге: «Роналду сказал, что она превосходит Лигу 1, и Криштиану вполне может быть прав. Можно подумать, что игроку из АПЛ будет легко, но здесь не так просто»

Поначалу было трудно приспособиться к количеству зрителей. Иногда вы видите игры с низкой посещаемостью, но люди, которые жалуются, не понимают, что если мы играем в воскресенье, то здесь это как понедельник — рабочий день.

Кроме того, вы можете подумать, что уровень лиги будет легким для игрока из Премьер-лиги, но здесь не так просто, как вы думаете. Криштиану Роналду сказал, что [саудовская лига] превосходит Лигу 1, и он вполне может быть прав.

У лиги еще есть время, чтобы достичь своего пика, но к тому времени, когда в 2034 году здесь пройдет чемпионат мира, она будет просто сумасшедшей — я это гарантирую. Через два-три года это будет серьезный турнир«, — сказал вингер “Аль-Иттифака”, ранее игравший за “Лестер” и “Эвертон”.