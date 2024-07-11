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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полицейский прострелил ногу вратарю «Гремио Анаполис» во время беспорядков

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вратарь бразильского футбольного клуба «Гремио Анаполис» Рамон Соуза получил огнестрельное ранение в ногу со стороны полиции.

Полицейский прострелил ногу вратарю «Гремио Анаполис» во время беспорядков | Источник: Спорт РИА Новости

В ночь на четверг по московскому времени «Гремио Анаполис» встречался с «Сентро Оэсте» (1:2) в матче 12-го тура второго дивизиона штата Гояс.

После финального свистка у бровки возникли беспорядки с участием футболистов. В попытке навести порядок полицейский выстрелил резиновой пулей и попал в ногу вратарю Соузе. Игроку была оказана срочная медицинская помощь. Врачи уложили Соузу на носилки и посадили в карету скорой помощи.

«Это ужасное, немыслимое и преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. 10 июля отмечено жестоким, грязным и ужасным актом в отношение одного из наших игроков, который никогда не будет забыт. “Гремио” сообщает, что примет соответствующие меры, чтобы восторжествовало правосудие и виновное лицо было наказано, чтобы это преступное деяние не осталось безнаказанным», — говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram*.

Военная полиция штата Гояс объявила о решении немедленно начать административную процедуру для расследования фактов и подчеркнула, что не оправдывает неправомерные действия своих представителей, сообщает O Globo.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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