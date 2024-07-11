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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»

В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.

Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1» | Источник: Sports.Ru

— Смотришь Евро?

— Конечно, смотрю.

— Как тебе?

— Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин эмоционально отпраздновал гол Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024.

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