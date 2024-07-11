Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1»
В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.
В финале чемпионата Европы по футболу Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июня в 22:00 по московскому времени.
— Смотришь Евро?
— Конечно, смотрю.
— Как тебе?
— Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин эмоционально отпраздновал гол Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024.