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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…»

Сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Овечкин о России на Евро-2024: «Попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…» | Источник: Sports.Ru

— Нет такого желания, чтобы сборная России вернулась? Мне кажется, мы бы не затерялись на этом Евро.

— Конечно, хочется. Мы бы не то что не затерялись, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению…, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный. Нравится, когда много голов, а тут 1:0, 1:1».

Овечкин эмоционально отпраздновал гол Турции в ворота Нидерландов на Евро-2024.

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