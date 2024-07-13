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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Фигу о Роналду в старте во всех матчах Евро: «Все можно было бы сделать по-другому. Спрашивать нужно с тех, кто несет ответственность»

Бывшего игрока сборной Португалии спросили о том, что 39-летний форвард выходил в старте на каждый матч Евро-2024.

«У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы — “почему?”, “почему нет?” — должны те, кто несет ответственность.

Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще.

Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому«, — сказал бывший хавбек “Реала” и сборной Португалии Фигу Sport TV.

Напомним, Роналду выходил в старте на все пять матчей Евро-2024. Голами он не отметился, но сделал один голевой пас.

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