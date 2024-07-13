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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Ямаль превзойдет Пеле и многих других, если выиграет Евро. Сравнивать с Месси еще рано, но он бриллиант». Экс-вратарь «Атлетико» Бургос о Ламине

«Я не знаю, станет ли Ламин Месси, но у “Барселоны” есть бриллиант.
«Если Ямаль выиграет Евро, он превзойдет Пеле и многих других. Сравнивать с Месси еще слишком рано» Экс-вратарь «Атлетико» Бургос про Ламина | Источник: Sports.Ru

В этом возрасте он уже бьет все рекорды. Если Ламин выиграет Евро, думаю, он превзойдет Пеле и многих других.

Сравнивать Ламина с Месси еще слишком рано, потому что ему нужно продолжать поддерживать свою блестящую карьеру, которую он начал.

Способности и те качества, которые есть у Ламина, нужно поддерживать с течением времени, как это сделали Роналду и другие великие игроки«, — сказал бывший вратарь сборной Аргентины и “Атлетико” Херман Бургос.

Из-за оскорбительной реплики о Ямале «Барса» и «ПСЖ» отказались общаться с Movistar. Экс-тренер «Атлетико» Бургос заявил в эфире, что Ламин может стать попрошайкой, если его карьера не сложится.

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