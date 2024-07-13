Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Кубке Америки: «Я спокоен, стараюсь наслаждаться моментом. Мы разговаривали, пили мате, играли в карты и ложились поздно перед последними финалами»

Для форварда этот финал станет 10-м в карьере со сборной Аргентины, включая олимпийскую и молодежные команды.

"Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я гораздо спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом, а когда финал наступит, мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай — Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты — очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал — всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо", — сказал форвард сборной Аргентины в интервью Fox.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь