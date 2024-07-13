Месси о Кубке Америки: «Я спокоен, стараюсь наслаждаться моментом. Мы разговаривали, пили мате, играли в карты и ложились поздно перед последними финалами»

"Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я гораздо спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом, а когда финал наступит, мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай — Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты — очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал — всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо", — сказал форвард сборной Аргентины в интервью Fox.