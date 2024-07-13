Сафонов написал второе заявление на бывшую жену — из-за кражи контракта с «Краснодаром»

По версии футболиста, когда они с женой расстались, сестра его бывшей вместе с подругой проникли в квартиру, где находились документы Сафонова. Как считает голкипер, они выкрали контракт и во время суда Сафонова с женой передали его в СМИ, которые опубликовали скрины документов, где была указана его зарплата. Сафонов написал заявление в апреле, пока что по нему идет проверка.

Это уже второе заявление вратаря на бывшую жену: в первом он обвинял ее в краже 800 тыс. рублей с карты. Согласно заявлению, Анастасия сняла их уже после расставания, имея доступ к паролям от личных кабинетов счетов Сафонова. Как рассказал футболист сотрудникам полиции, бывшая объяснила снятие денег «компенсацией». При этом сама Анастасия утверждает, что эти деньги Сафонов сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке, а заявление написал, чтобы запугать супругу и не платить алименты.

Сафонов утверждает, что никогда не отказывался от выплаты алиментов и первое время платил жене по 500 тыс. рублей по устной договоренности, но не знал, куда идут деньги. Анастасия отказалась объяснять свои траты, и тогда Сафонов снизил сумму до 250 тыс. (плюс 50 тыс. переводил супруге на личные нужды). При этом Матвей купил ребенку отдельное жилье и предлагал оформить на дочь коммерческую недвижимость, чтобы деньги работали, а не просто лежали на счете, но, по словам Сафонова, Анастасия отказалась.

25-летний футболист больше года не виделся с дочерью — источники в его окружении рассказывают, что Анастасия запрещает ей разговаривать даже с бабушкой и дедушкой.