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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Ахмат» о Шелии с Овечкиным: «Одна фотка — две “машины”. Прославленный хоккеист поддерживает форму в зале рядом с нашим полем»

На фотографии вратарь грозненской команды Шелия запечатлен вместе с капитаном «Вашингтона» Овечкиным.

«Ахмат» о Шелии с Овечкиным: «Одна фотка — две “машины”. Прославленный хоккеист поддерживает форму в зале рядом с нашим полем» | Источник: Sports.Ru

«Одна фотка — две “машины”: Гиорги Шелия и Александр Овечкин.

Прославленный хоккеист поддерживает спортивную форму в тренировочном зале рядом с нашим полем«, — говорится в сообщении “Ахмата”.

Фото: t.me/akhmatgrozny/6454.

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