«Ахмат» о Шелии с Овечкиным: «Одна фотка — две “машины”. Прославленный хоккеист поддерживает форму в зале рядом с нашим полем»
На фотографии вратарь грозненской команды Шелия запечатлен вместе с капитаном «Вашингтона» Овечкиным.
На фотографии вратарь грозненской команды Шелия запечатлен вместе с капитаном «Вашингтона» Овечкиным.
«Одна фотка — две “машины”: Гиорги Шелия и Александр Овечкин.
Прославленный хоккеист поддерживает спортивную форму в тренировочном зале рядом с нашим полем«, — говорится в сообщении “Ахмата”.
Фото: t.me/akhmatgrozny/6454.
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