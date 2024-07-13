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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Андрей Аршавин: «Ямаль хорош, но он не Месси. Лео и Роналду выше классом, чем Ламин»

"Он хорош. Больше нечего сказать. Но он не Месси. Месси и Роналду — игроки выше классом, чем Ямаль.

Несмотря на то что он в 16 лет играет на большом уровне, на котором Лео с Криштиану в его возрасте, наверное, еще не были«, — сказал бывший полузащитник сборной России и “Зенита”.

Напомним, сегодня Ямалю исполнилось 17 лет, завтра он может сыграть в финале Евро-2024. На турнире он провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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