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19:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Жирков рассказал о желании встретиться со Сталиным

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, с каким историческим деятелем России хотел бы встретиться и поговорить. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Жирков заявил, что, как интересующийся историей человек выбрал бы Иосифа Сталина. «Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком!» — сказал он.

Ранее Жирков назвал частоту, с которой он употребляет пиво. По словам экс-игрока, он пьет пенный напиток каждый день.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».

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