Жирков рассказал о желании встретиться со Сталиным

Жирков заявил, что, как интересующийся историей человек выбрал бы Иосифа Сталина. «Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком!» — сказал он.