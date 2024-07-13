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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду, Лукаку, Зинченко, Влахович и Собослаи — в сборной разочаровавших на Евро-2024 от Marca

Нападающий Португалии, не забивший ни одного гола, был включен в символическую сборную, составленную Marca перед финалом чемпионата Европы.

В команду попали:

— вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);

— защита: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), Андреас Кристенсен (Дания), Александр Зинченко (Украина);

— полузащита: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия);

— нападение: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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