Роналду, Лукаку, Зинченко, Влахович и Собослаи — в сборной разочаровавших на Евро-2024 от Marca
Нападающий Португалии, не забивший ни одного гола, был включен в символическую сборную, составленную Marca перед финалом чемпионата Европы.
В команду попали:
— вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия);
— защита: Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), Андреас Кристенсен (Дания), Александр Зинченко (Украина);
— полузащита: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Джон Макгинн (Шотландия), Доминик Собослаи (Венгрия);
— нападение: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).
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