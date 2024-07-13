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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о планах на сборную: «Буду продолжать, пока не почувствую, что больше не могу. На Кубке Америки все шло хорошо до травмы. Потом в голове крутилось, что что-то не так»

"Прямо сейчас я не загадываю наперед. Я наслаждаюсь игрой и оцениваю ситуацию день за днем, смотрю, что происходит со мной и чего мы добиваемся.

Месси о планах на сборную: «Буду продолжать, пока не почувствую, что больше не могу. На Кубке Америки все шло хорошо до травмы. Потом в голове крутилось, что что-то не так» | Источник: Sports.Ru

Я очень долго страдал из-за того, что результаты были не лучшими. У нас были тяжелые времена. Теперь же я наслаждаюсь каждым днем. И так будет продолжаться до тех пор, пока не закончится, пока я не почувствую, что уже не могу продолжать.

На этом Кубке Америки у меня все шло хорошо, но затем травма изменила мои планы. Дальше все было не так, как я ожидал или рассчитывал.

Сейчас у нас есть возможность сыграть в еще одном финале. Надо получить удовольствие, и необходимо подойти к игре со всей ответственностью и отдать все силы, чтобы победить.

В матче с Канадой с точки зрения физического состояния я чувствовал себя очень хорошо. Во время матча с Чили у меня возникла проблема с приводящей мышцей, и играть было некомфортно. Я замедлился, травма меня беспокоила, когда нужно было смещаться в сторону.

Во время игры с Эквадором все было нормально с точки зрения повреждения, но в голове крутилось, что что-то со мной не так. В последнем матче я избавился от страхов, почувствовал себя лучше, и после этих дней, предшествующих финалу, я буду чувствовать себя еще лучше", — сказал капитан сборной Аргентины.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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