Медведев о Суперкубке: «Это ответ злопыхателям, циникам и скептикам на тему того, что у нас плохой футбол. Открытие сезона показало, что он будет интересным» | Источник: Sports.Ru

«Матч получился очень интересным при доминировании “Зенита” в первом тайме. Это и статистика подтверждает.

На вторую половину «Краснодар» вышел очень заряженным — ведь набор игроков у серебряных призеров прошлого чемпионата никуда не делся. Им после перерыва удалось забить быстрый гол. В итоге на табло в какой‑то момент был самый противный, как считается, в футболе счет с разницей в два мяча. Но потом, с учетом замен, «Зенит» контролировал игру.

Думаю, болельщикам матч должен был понравиться, тем более что на трибунах было 42 тысячи зрителей. Из них 4,5 тысячи приехали из Краснодара — это только фанатская группировка. Наших фанатов было 6,5 тысяч. То есть стадион видел, как 11 тысяч человек примерно в равном соотношении поддерживают свои команды, а не болеют за одну.

Антураж и звук были очень хорошими на «Волгоград-Арене». Считаю, что открытие нового сезона показало — футбол в нем будет интересным. Это еще один ответ всем злопыхателям, циникам, скептикам и так далее на тему того, что он у нас плохой. Если не верите нам, спросите у специалистов из других стран, которые следят за российским футболом и дают ему объективные оценки.