Месси о Де Поле: «Мы проводим вместе 40 дней в году. Круглосуточно живем вместе, пьем мате, болтаем и делимся очень многим друг с другом» | Источник: Sports.Ru

— Похож, но Бекхэму нет равных, ха.

Я сказал ему, что он мне очень помог с самого первого дня, когда я вернулся в сборную после 2018 года и познакомился с новой командой. Я познакомился с новым составом, который начинал с нуля, и у нас прекрасные отношения.

Мы проводим много времени вместе, представьте, что 40 дней в году мы сосредоточены [на работе] и проводим время за одними и тем же занятиями, пьем мате, встречаемся, болтаем. Это очень насыщенно, потому что эти 40 дней мы круглосуточно живем вместе.

Мы делимся с ним очень и очень многим.

— Он любит тебя гораздо больше, чем ты его?

— Неет, — ответил нападающий сборной Аргентины.