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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7)

По данным WhoScored, 37-летний капитан сборной Аргентины создал 7 явных голевых моментов — больше, чем любой другой игрок на турнире.
Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7) | Источник: Sports.Ru

Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, доп. время).

Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте.

Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один… ??».

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