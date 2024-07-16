Месси стал лидером Кубка Америки по числу созданных явных голевых моментов (7)
По данным WhoScored, 37-летний капитан сборной Аргентины создал 7 явных голевых моментов — больше, чем любой другой игрок на турнире.
Аргентинцы стали победителями Кубка Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0, доп. время).
Месси завершил турнир с 1 голом и 1 голевой передачей в 5 играх. В финальном матче он ушел с поля из-за травмы на 66-й минуте.
Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки: «Еще один… ??».