Кейн не закончит карьеру в сборной — он хочет выиграть ЧМ-2026 с Англией. Харри вдохновляется примером Месси в сборной Аргентины (The Telegraph) | Источник: Sports.Ru

По данным The Telegraph, 30-летний Кейн не собирается завершать международную карьеру и намерен вдохновляться примером Лионеля Месси, который проиграл свои первые три финала с Аргентиной (чемпионат мира 2014 года и два Кубка Америки в 2015 и 2016 годах), но после выиграл четыре финала подряд — чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Источники, близкие к форварду, полностью отвергли теорию о том, что он может подумать о завершении карьеры в сборной. Они отмечают, что Кейн только что провел лучший сезон в своей карьере, забив 44 гола за «Баварию».

Несмотря на то, что он был «разбит» последним поражением в финале, ожидается, что Кейн будет еще более решительным, чтобы помочь Англии добиться успеха на чемпионате мира 2026 года и после него.