Чистяков о Соболеве в «Зените»: «Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет»
Ранее появлялись слухи, что форвард «Спартака» может оказаться в петербургском клубе.
Ранее появлялись слухи, что форвард «Спартака» может оказаться в петербургском клубе.
— Слышали что-то по поводу трансфера Александра Соболева в «Зенит»?
— Только слухи доходили, читал в интернете новости, и все.
— Как оцените возможный переход Соболева?
— Пока никак. Если он состоится, тогда можно что-то сказать. Пока не вижу смысла об этом говорить.
— Клубный патриотизм отсутствует у нынешних футболистов?
— Тяжело сказать. Мне хочется провести всю карьеру в «Зените». Дай бог получится.
— Почему футболисты стали переходить к принципиальным соперникам?
— Так было во все времена. Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет, — сказал защитник «Зенита».
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