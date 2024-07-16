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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Чистяков о Соболеве в «Зените»: «Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет»

Ранее появлялись слухи, что форвард «Спартака» может оказаться в петербургском клубе.

Чистяков о Соболеве в «Зените»: «Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет» | Источник: Sports.Ru

— Слышали что-то по поводу трансфера Александра Соболева в «Зенит»?

— Только слухи доходили, читал в интернете новости, и все.

— Как оцените возможный переход Соболева?

— Пока никак. Если он состоится, тогда можно что-то сказать. Пока не вижу смысла об этом говорить.

— Клубный патриотизм отсутствует у нынешних футболистов?

— Тяжело сказать. Мне хочется провести всю карьеру в «Зените». Дай бог получится.

— Почему футболисты стали переходить к принципиальным соперникам?

— Так было во все времена. Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет, — сказал защитник «Зенита».

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