Овечкин — 54-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Стив Нэш — 51-й, Модрич — 55-й, Мбаппе — 65-й, Пакьяо — 71-й | Источник: Sports.Ru

Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10−25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е. Теперь — с 75-го по 51-е.

51. Стив Нэш, баскетбол;

52. Эдриан Белтре, бейсбол;

53. Дерек Джитер, бейсбол;

54. Александр Овечкин, хоккей;

55. Лука Модрич, футбол;

56. Алексия Путельяс, футбол;

57. Кэлвин Джонсон, американский футбол;

58. Джей Джей Уотт, американский футбол;

59. Мариано Ривера, бейсбол;

60. Кэндис Паркер, баскетбол;

61. Рэй Льюис, американский футбол;

62. Сехей Отани, бейсбол;

63. Эллисон Феликс, легкая атлетика;

64. Миа Хэмм, футбол;

65. Килиан Мбаппе, футбол;

66. Джон Джонс, MMA;

67. Джеймс Харден, баскетбол;

68. Фил Микельсон, гольф;

69. Джейсон Кидд, баскетбол;

70. Андрес Иньеста, футбол;

71. Мэнни Пакьяо, бокс;

72. Шон Уайт, сноубординг;

73. Мооки Беттс, бейсбол;

74. Лиза Лесли, баскетбол;