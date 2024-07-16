Овечкин — 54-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Стив Нэш — 51-й, Модрич — 55-й, Мбаппе — 65-й, Пакьяо — 71-й
ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года.
ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года.
Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.
В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10−25 человек, которые и вошли в общий топ-100.
Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е. Теперь — с 75-го по 51-е.
51. Стив Нэш, баскетбол;
52. Эдриан Белтре, бейсбол;
53. Дерек Джитер, бейсбол;
54. Александр Овечкин, хоккей;
55. Лука Модрич, футбол;
56. Алексия Путельяс, футбол;
57. Кэлвин Джонсон, американский футбол;
58. Джей Джей Уотт, американский футбол;
59. Мариано Ривера, бейсбол;
60. Кэндис Паркер, баскетбол;
61. Рэй Льюис, американский футбол;
62. Сехей Отани, бейсбол;
63. Эллисон Феликс, легкая атлетика;
64. Миа Хэмм, футбол;
65. Килиан Мбаппе, футбол;
66. Джон Джонс, MMA;
67. Джеймс Харден, баскетбол;
68. Фил Микельсон, гольф;
69. Джейсон Кидд, баскетбол;
70. Андрес Иньеста, футбол;
71. Мэнни Пакьяо, бокс;
72. Шон Уайт, сноубординг;
73. Мооки Беттс, бейсбол;
74. Лиза Лесли, баскетбол;
75. Хави, футбол.