У Месси травма связок голеностопа. Мартино говорил, что Лео пропустит минимум два матча
«Интер Майами» сообщил, что у игрока выявлена травма связок голеностопа. Он получил ее в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).
«Интер Майами» сообщил, что у игрока выявлена травма связок голеностопа. Он получил ее в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).
Сроки восстановления форварда не уточняются, но ранее главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино сказал, что Месси, вероятно, пропустит как минимум два ближайших матча.