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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Месси травма связок голеностопа. Мартино говорил, что Лео пропустит минимум два матча

«Интер Майами» сообщил, что у игрока выявлена травма связок голеностопа. Он получил ее в финальном матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии (1:0).

У Месси травма связок голеностопа. Мартино говорил, что Лео пропустит минимум два матча | Источник: Sports.Ru

Сроки восстановления форварда не уточняются, но ранее главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино сказал, что Месси, вероятно, пропустит как минимум два ближайших матча.

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