У Месси травма связок голеностопа. Мартино говорил, что Лео пропустит минимум два матча | Источник:

Сроки восстановления форварда не уточняются, но ранее главный тренер клуба МЛС Херардо Мартино сказал, что Месси, вероятно, пропустит как минимум два ближайших матча.