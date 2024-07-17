Форвард «Спартака» уезжает в Египет, «Зенит» покупает экс-футболиста «Реала». Трансферы и слухи дня

Что в России

Египетский «Аль-Ахли» интересуется форвардом «Спартака»

Источник: spartak.com

Египетский «Аль-Ахли» интересуется приобретением нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, сообщает Dzair Sport.

По данным источника, «Аль-Ахли» хотел бы видеть Николсона в команде, однако «Спартак» пока не ведет переговоры о продаже ямайского форварда.

В прошлом сезоне 27-летний Шамар Николсон выступал за французский «Клермон» на правах аренды, провел 28 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает ямайца в 5 миллионов евро.

Экс-игрок ЦСКА Гогуа перешел в «Химки»

Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта с защитником Седриком Гогуа.

30-летний ивуариец в прошлом сезоне выступал за таджикский «Истиклол» и «Шинник» из Ярославля.

Ранее Гогуа защищал цвета таких клубов, как ЦСКА, «Партизан», «Кайрат», «Тамбов» и «Ротор».

В сезоне-2023/24 «Химки» выиграли Первую лигу и напрямую вышли в РПЛ.

«Зенит» сделал предложение о покупке нападающего «Милана» Йовича

Нападающий итальянского «Милана» Лука Йович может продолжить карьеру в петербургском «Зените», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Зенит» сделал предложение о покупке Йовича. Петербуржцы поборются за приобретение сербского форварда с неназванными саудовскими клубами.

В прошлом сезоне 26-летний Лука Йович провел за «Милан» 30 матчей и забил 9 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

«Балтика» усилилась экс-защитником «Зенита» и «Ростова»

«Балтика» объявила о переходе защитника Дениса Терентьева, который присоединился к клубу на правах свободного агента.

31-летний футболист подписал с калининградским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Терентьев выступал за «Ростов», в составе которого провел 23 матча и забил 1 гол.

Ранее Терентьев защищал цвета таких клубов, как «Зенит», «Уфа» и «Томь».

Что в Европе

Источник: Алексей Миранчук дал согласие на переход в «Атланту Юнайтед»

Источник: Соцсети

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на переход в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

Как сообщает TuttoAtalanta, сумма трансфера составит 11 млн евро.

Официальное объявление перехода хавбека ожидается в скором времени.

Действующий контракт Миранчука с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

Мората подтвердил, что переходит в «Милан»

Нападающий «Атлетико», чемпион Европы в составе сборной Испании Альваро Мората подтвердил, что станет игроком «Милана».

«Перехожу ли в “Милан”? Мне еще предстоит пройти медобследование, но да», — сказал 31-летний форвард журналистам AS и COPE.

Ранее сообщалось, что контракт Мораты с миланским клубом будет рассчитан до конца сезона-2027/28, а сумма трансфера составит 13 млн евро.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах «Атлетико» во всех турнирах.

«Сити» отклонил предложение «Аль-Насра» по Эдерсону. Саудовцы переключились на другого бразильского вратаря

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Аль-Насра» по вратарю сборной Бразилии Эдерсону в размере 30 млн евро.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами были приостановлены после того, как «горожане» запросили у саудовцев € 60 млн за 30-летнего голкипера.

Отмечается, что «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, переключился на другого бразильского вратаря — Бенто, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе».

Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Нападающий Килиан Мбаппе сегодня подписал контракт с «Реалом».

Церемония, в которой также участвовал президент мадридцев Флорентино Перес, состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Затем Мбаппе сфотографировался с футболкой с 9-м номером на фоне трофеев клуба.

Скоро на домашнем стадионе «Реала» состоится презентация французского форварда.

Источник: Гринвуд перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 30 млн евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд продолжит карьеру в «Марселе».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сделка по переходу 22-летнего англичанина во французский клуб полностью согласована, а сумма трансфера составит 30 млн евро. При этом «МЮ» будет причитаться большой процент от возможной дальнейшей продажи футболиста. Контракт Гринвуда с провансальцами будет рассчитан до 2029 года.

В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел 36 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.