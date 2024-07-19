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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

Де Поль о проигрыше Аргентины саудовцам: «Это было чудовищно, в отеле все молчали. Мы заперлись с Месси в номере, и он сказал: “Это мой последний ЧМ, я не могу уйти вот так, просто не вери

Сборная Аргентины уступила в первом матче на ЧМ-2022, но в итоге сумела выиграть турнир.

Де Поль о проигрыше Аргентины саудовцам: «Это было чудовищно, в отеле все молчали. Мы заперлись с Месси в номере, и он сказал: “Это мой последний ЧМ, я не могу уйти вот так, просто не верится” | Источник: Sports.Ru

"Это было чудовищно. Мы три года не проигрывали, у нас была очень длинная серия без поражений, и мы забыли, каково это. Серьезно.

Мы вернулись в отель, и все молчали. Был слышен звон столовых приборов, было отвратительно. Лео было плохо, но он старался не подавать виду, поскольку знал, что мы им вдохновляемся.

На следующий день Скалони выделил нам свободный вечер, но ни я, ни Месси не хотели видеться с семьями. Мы заперлись в номере, и он сказал мне: «Это мой последний чемпионат мира, я не могу уйти вот так, просто не верится».

Но спустя полчаса мы уже говорили: «Раз мы не проигрывали 36 матчей, то станем чемпионами», — сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Миге Гранадосу.

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