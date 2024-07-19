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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Де Поль о дружбе с Месси: «Он помог мне советами в очень трудные моменты моей жизни. Лео всегда мог найти правильные слова. Я ему доверяю»

"Месси — мой друг. Он очень помог мне своими советами в очень трудные моменты моей жизни.

Де Поль о дружбе с Месси: «Он помог мне советами в очень трудные моменты моей жизни. Лео всегда мог найти правильные слова. Я ему доверяю» | Источник: Sports.Ru

Он всегда мог найти правильные слова, и это мне очень помогало. Я ему доверяю.

И знаю, что я могу рассказать его обо всем. Именно поэтому наши взаимоотношения стали такими тесными«, — сказал полузащитник “Атлетико” и сборной Аргентины Родриго Де Поль.

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