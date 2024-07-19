Семин о Миранчуке в МЛС: «Месси тоже переехал в Штаты, он губит карьеру? Алексей будет играть против него и других звезд»
Клуб МЛС предлагает «Аталанте» 11 миллионов евро за российского полузащитника. Миранчук дал согласие на переход.
Клуб МЛС предлагает «Аталанте» 11 миллионов евро за российского полузащитника. Миранчук дал согласие на переход.
— Не губит ли Алексей карьеру раньше времени?
— Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.
— Может быть, Миранчуку лучше вернуться в Россию и играть за «Зенит», чем ехать в США?
— Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.
— Все ли получится у Миранчука в Америке?
— Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет, — сказал бывший главный тренер «Локомотива».
В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика — здесь.
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