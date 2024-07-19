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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Семин о Миранчуке в МЛС: «Месси тоже переехал в Штаты, он губит карьеру? Алексей будет играть против него и других звезд»

Клуб МЛС предлагает «Аталанте» 11 миллионов евро за российского полузащитника. Миранчук дал согласие на переход.

Семин о Миранчуке в МЛС: «Месси тоже переехал в Штаты, он губит карьеру? Алексей будет играть против него и других звезд» | Источник: Sports.Ru

— Не губит ли Алексей карьеру раньше времени?

— Месси тоже переехал в Штаты. А он губит свою карьеру? Вот и с Миранчуком также. Будет играть против Месси и других звезд.

— Может быть, Миранчуку лучше вернуться в Россию и играть за «Зенит», чем ехать в США?

— Это его мнение и выбор. Другой момент: у него контракт с «Аталантой», она определяет, куда и за какие деньги он должен переходить. Потому он не совсем свободен в принятии решений. Это профессиональная деятельность.

— Все ли получится у Миранчука в Америке?

— Почему бы и нет? Хороший футбол, большое количество сильных футболистов. Эта лига для него. Опять же, много южноамериканцев, много комбинационной игры — этот чемпионат ему подойдет, — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика — здесь.

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