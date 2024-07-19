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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства»

Бывший главный тренер каталонского клуба ответил на вопрос об отставке Хави из «Барселоны» после прошлого сезона. Его сменил Ханси Флик.

Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства» | Источник: Sports.Ru

"Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.

Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а потом президент команды надавил на него, чтобы он остался.

Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел.

Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства", — сказал бывший главный тренер каталонцев Роналд Куман, работающий со сборной Нидерландов.

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