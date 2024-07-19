Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства»

"Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.
Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а потом президент команды надавил на него, чтобы он остался.
Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел.
Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства", — сказал бывший главный тренер каталонцев Роналд Куман, работающий со сборной Нидерландов.
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