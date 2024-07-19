Новичок ХК «Динамо» Комтуа о выборе номера 10: «Я фанат Месси. Люблю 44‑й номер, но решил, что это будет новая глава»
Хоккейное «Динамо» подписало соглашение с канадским нападающим на один сезон.
Хоккейное «Динамо» подписало соглашение с канадским нападающим на один сезон.
— Что пошло не так в карьере? Почему после нескольких удачных сезонов в «Анахайме» вы оказались в АХЛ?
— Много факторов сложилось. Бывало, что игра шла, бывало, что не получалось. Я не считаю, что мой приезд в АХЛ был шагом назад. У меня было много игрового времени, я набирал очки. За это спасибо большое «Чикаго».
У меня была возможность вернуться в НХЛ, я сыграл за «Каролину». У меня такой карьерный путь. Сейчас у меня есть шанс продолжать расти и развиваться в КХЛ.
— Почему решили выбрать 10‑й номер? Раньше играли под 44‑м.
— Я люблю 44‑й номер. Моя мама родилась 4 апреля. Мне нравятся 19‑й и 91‑й, но в «Динамо» они заняты. Также я играл раньше под 53‑м.
Что касается 10‑го номера, то я фанат Месси. Не могу сказать, что выбрал десятку в честь него. Просто решил, что это будет новая глава.
— У вас довольно много штрафного времени. Можно ли ждать от вас драк и стычек в КХЛ?
— Я не дерусь без причины. Вступаю в стычки только если нужно защитить партнера. Я большой парень, мне нравится проводить силовые приемы. Это часть моего стиля.
Если надо раздражать соперников, я буду это делать, главное, чтобы это шло на пользу команде, — сказал форвард «Динамо» Максим Комтуа.