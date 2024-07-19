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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Скалони о слезах Месси после травмы в финале Кубка Америки: «Он человек, именно он больше всех расстроился из-за того, что покидает своих партнеров. Лео всегда хочет играть»

Капитан национальной команды не смог доиграть матч против Колумбии на Кубке Америки из-за травмы. Аргентинцы забили победный гол на 112-й минуте (1:0).

"Я не смотрел на него во время матча, но потом увидел кадры. Он человек, именно он больше всех расстроился из-за того, что покидает своих партнеров. Он не хотел оставлять команду, он всегда хочет играть, и эти воспоминания останутся с ним.

Что касается Ди Марии, то я не был уверен в том, что его стоит менять, ведь он здорово играл. Но хорошо, что у нас был Отаменди, и мы посчитали, что выпустить его — верное решение.

Анхель не заслужил того, чтобы его заменили, но заслужил того, чтобы люди отдали ему должное в эти минуты славы. Это был словно конец фильма", — отметил Лионель Скалони в интервью Telenoche.

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