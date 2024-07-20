Неймар в третий раз стал отцом. Все дети бразильского футболиста от разных женщин

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Все трое детей Неймара от разных женщин: в 2011 году сына Дави Лукку родила Каролина Дантос, а в октябре прошлого года на свет появилась Мэви, матерью которой является Бруна Бьянкарди. С ней бразилец расстался через месяц после рождения дочери.

Вторую дочь Неймара родила 30-летняя модель и инфлюенсер Аманда Кимберли, с которой у 32-летнего форварда был непродолжительный роман в прошлом году.