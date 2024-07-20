Неймар в третий раз стал отцом. Все дети бразильского футболиста от разных женщин
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил о рождении третьего ребенка — 3 июля у него родилась дочь Хелена.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил о рождении третьего ребенка — 3 июля у него родилась дочь Хелена.
Все трое детей Неймара от разных женщин: в 2011 году сына Дави Лукку родила Каролина Дантос, а в октябре прошлого года на свет появилась Мэви, матерью которой является Бруна Бьянкарди. С ней бразилец расстался через месяц после рождения дочери.
Вторую дочь Неймара родила 30-летняя модель и инфлюенсер Аманда Кимберли, с которой у 32-летнего форварда был непродолжительный роман в прошлом году.
Экс-футболист «Барселоны» и «ПСЖ» выступает в Саудовской Аравии с лета прошлого года. Из-за травмы Неймар сыграл всего пять матчей в прошлом сезоне.