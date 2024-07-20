Футболист «Локомотива» Пиняев забил первый гол нового сезона РПЛ
Полузащитник отличился на 29-й минуте матча против «Акрона».
Полузащитник отличился на 29-й минуте матча против «Акрона».
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Пиняев забил первый гол нового сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист открыл счет в домашнем матче против тольяттинского «Акрона» на 29-й минуте.
Матч между «Локомотивом» и «Акроном» — первый в сезоне-2024/25. Тольяттинский «Акрон» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России.