Футболист «Локомотива» Пиняев забил первый гол нового сезона РПЛ

Футболист открыл счет в домашнем матче против тольяттинского «Акрона» на 29-й минуте.

Матч между «Локомотивом» и «Акроном» — первый в сезоне-2024/25. Тольяттинский «Акрон» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России.