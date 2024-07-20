Артем Дзюба ждет предложений контрактов: «Нахожусь в хорошей форме»
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о поиске клуба для продолжения футбольной карьеры.
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о поиске клуба для продолжения футбольной карьеры.
В конце мая 35-летний Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.
«Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме», — заявил Дзюба в интервью «Матч ТВ».
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российской Премьер-Лиги — 160 забитых мячей.