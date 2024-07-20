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18:45 (мск), источник: Sport24

Артем Дзюба ждет предложений контрактов: «Нахожусь в хорошей форме»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о поиске клуба для продолжения футбольной карьеры.

Артем Дзюба ждет предложений контрактов: «Нахожусь в хорошей форме» | Источник: Sport24

В конце мая 35-летний Дзюба покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

«Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме», — заявил Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российской Премьер-Лиги — 160 забитых мячей.

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