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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о Дзюбе: «Его уровень скорее Медиалига. Он должен очень хорошо постараться, чтобы остаться в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России отметил, что находится в хорошей форме.

Губерниев о Дзюбе: «Его уровень скорее Медиалига. Он должен очень хорошо постараться, чтобы остаться в РПЛ» | Источник: Sports.Ru

"Очень хорошо. Может быть, Артем и дождется предложений. От хоккейных клубов. Надо верить в Артема.

Если говорить серьезно, Дзюба должен очень хорошо постараться для того, чтобы остаться в РПЛ. Пока, на данный момент, его уровень скорее Медиалига.

Но если Артем прибавит, а я в Артема очень верю, то, может быть, он найдет команду в самое ближайшее время. Я не думаю, что это будет кто‑то из топов РПЛ. Скорее всего, кто‑то из середины таблицы.

В любом случае все в руках Дзюбы. Это же спорт. Если он будет выглядеть здорово, он может еще раз подняться. Главное — потом не падать. Я в Артема по‑прежнему очень верю! «- сказал комментатор “Матч ТВ”.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду.

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