Экс-футболист сборной Бразилии сыграл за «Сокол-Сельцо» в чемпионате Брянской области: видео

41-летний Сантос вышел в составе «Сокола-Сельцо» в матче против «Авангарда» из Клетни и помог своей команде добиться победы со счетом 3:0. Более того, бразилец поучаствовал в первом голе «Сокола» — после штрафного в исполнении Сантоса нападающий добил мяч в сетку.