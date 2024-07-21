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00:04 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист сборной Бразилии сыграл за «Сокол-Сельцо» в чемпионате Брянской области: видео

Сегодня, 20 июля, бывший футболист английского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос сыграл в чемпионате Брянской области по футболу.

Экс-футболист сборной Бразилии сыграл за «Сокол-Сельцо» в чемпионате Брянской области: видео | Источник: Sport24

41-летний Сантос вышел в составе «Сокола-Сельцо» в матче против «Авангарда» из Клетни и помог своей команде добиться победы со счетом 3:0. Более того, бразилец поучаствовал в первом голе «Сокола» — после штрафного в исполнении Сантоса нападающий добил мяч в сетку.

Андре Сантос выступал за «Арсенал», «Фенербахче», «Фламенго», «Коринтианс» и ряд других клубов. На его счету 24 матча за сборную Бразилии.

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