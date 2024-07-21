Экс-игрок «Арсенала» и Бразилии — в лиге Брянской области! Есть объяснение

Источник: vk.com/sokol_selco

Бывший игрок «Арсенала» Андре Сантос в чемпионате Брянской области — новость и кадры, которые крайне удивили в день старта РПЛ.

Откуда он там взялся?

Сантоса встречали хлебом и солью. Он волновался и раздавал автографы

Источник: vk.com/sokol_selco

Сантос сыграл за «Сокол» из города Сельцо с населением 15 тысяч человек.

Накануне бразилец прилетел в Москву, а затем отправился в Брянскую область. Его встретили хлебом и солью.

А на представлении перед матчем, когда команды выстроились в шеренги, его назвали игроком, который «выступал в “Арсенале” вместе нашим великим футболистом Андреем Аршавиным».

Источник: vk.com/sokol_selco

Еще до начала игры анонсировали музыкальный подарок.

И прямо на поле девушка исполнила суперпопулярную несколько лет назад пенсю Ai Se Eu Te Pego на португальском, вы наверняка помните ее по первым словам припева Nosa-nosa.

Источник: vk.com/sokol_selco

Оценить предматчевое шоу и саму игру целиком можно здесь, основные действия начинаются на 7:00.

41-летний защитник вышел в игре с «Авангардом» из поселка Клетня — и помог оформить разгром (3:0).

«Наш гость из Бразилии отметился несколькими эффектными действиями и острейшими передачами, а также постоянно оказывал угрозу соперникам во время стандартов, — аналитика в телеграм-канале “Сокола”. — И именно один из штрафных в исполнении Андре привел к первому голу — вратарь “Авангарда” сумел отразить опасный удар Сантоса, однако Александр Герасимов был первым на добивании».

Кадры эффектные.

Источник: vk.com/sokol_selco

Перед игрой Сантос говорил, что «очень взволнован и счастлив» — и приглашал болельщиков на трибуны.

Бразильца внесли в заявку еще в апреле, а в соцсетях «Сокола» он мелькает с прошлого года. Например, позировал с футболкой «Сокола» на фоне джерси «Арсенала» и сборной Бразилии. Андре оставил автограф и отправил ее обратно в Россию.

Источник: vk.com/sokol_selco

После красивой победы бразилец раздал автографы — была огромная очередь из детей, но Сантос не отказал никому.

Кстати, с футболкой «Сокола» красовался и еще более звездный бразилец — Роберто Карлос. Так представляли форму в 2022-м.

Источник: vk.com/sokol_selco

Есть объяснение, откуда деньги? Похоже, да

На фотографии выше с Роберто Карлосом — Василий Орешкин. Он генеральный директор Betwinner (беттинг и онлайн-казино). А еще президент «Сокола» из Сельцо.

Он рассказывал «Сельцовскому вестнику», что родился в городе Сельцо, играл за местную команду сам. И выходит в любительской лиге до сих пор, ему 37 лет.

А когда у мини-футбольного «Сокола» в 2019-м возникли финансовые проблемы, к нему обратился главный тренер — и Орешкин выручил деньгами. Он в марте 2023-го говорил, что для «Сокола» очень важны в составе воспитанники ДЮСШ Сельцо.

Команда в большом футболе на уровне чемпионата области появилась у «Сокола» тогда же, в 2023-м. Василий обрисовывал свою роль: «Я занимаюсь больше коммерческой частью, общением со спонсорами, подготовкой матчасти, руковожу соцсетями».

И в июле 2023-го дополнял: «Слово “бизнес” и российский футбол даже звучит смешно. Единицы крупных знаменитых профессиональных команд зарабатывают хоть какие-то деньги. Большинство же команд являются дотационными. Если убрать госденьги из нашего футбола, то и футбола у нас не будет. А про региональный футбол даже и говорить не имеет смысла в разрезе понятия “бизнес”. Занимаются в регионах поддержкой футбола исключительно энтузиасты, которые любят этот вид спорта. Отношу себя к их числу».

Бизнес-проект Орешкина, очевидно, делает акцент в том числе на бразильском рынке. Во время профильной конференции на Мальте в ноябре 2022-го — вероятно, там и сделано фото с Роберто Карлосом — он рассказывал о подписании бразильской звезды как амбассадора и анонсировал особые активности для бразильской аудитории по ходу ЧМ-2022. В заголовке интервью для igamingbrazil.com он представлен как Vas Oreshkin — Вас Орешкин.

Андре Сантос провел в «Арсенале» два года. Уже после победы на Кубке конфедераций за Бразилию

Чтобы осознать, насколько Сантос на пике карьеры был далеко от «Сокола» из населенного пункта Сельцо.

Летом 2009-го Сантос приехал в «Фенер» уже победителем Кубка конфедераций. Блеснул с основной сборной: вместе с Кака, Робиньо, Дани Алвесом и Майконом. Тогда защитнику было 26 лет. Всего он провел 24 игры за Бразилию.

Сантос заблистал в Турции и через пару лет перешел в «Арсенал» за 7 млн евро. Лондонцы тогда в последний день трансферного окна подписали сразу пятерых футболистов: вместе с бразильцем пришли Микель Артета, Пер Мертесакер, Йосси Бенаюн и Пак Чу Юн. Первые двое стали легендами, а остальные совсем загрустили.

Андре провел за «Арсенал» 33 матча и трижды забил.

В октябре 2012-го игрока звали обратно в Турцию, но он хотел остаться в Лондоне: «Я очень рад играть за “Арсенал”, надеюсь, что останусь в клубе еще на долгое время. Мне нравится не только клуб, но и Лондон, это великолепный город».

Правда, уже в феврале 2013-го его арендовал «Гремио». «Он ушел, потому что потерял немного уверенности в собственных силах, — делился Арсен Венгер. — Ему надо играть. Андре — классный футболист, но он не получал достаточной игровой практики. Сантосу лучше играть на позиции левого полузащитника, но там у нас большая конкуренция».

Дальше Сантос заглядывал даже в чемпионат Индии и второй швейцарский дивизион. Но визит в Брянскую область — совсем уж уникальное.