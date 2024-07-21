Дзюбу пригласили в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева (Legalbet) | Источник: Sports.Ru

По данным Legalbet, руководители клуба обсудили с лидерами команды возможный переход Дзюбы. Некоторые игроки положительно отреагировали на потенциальный трансфер.

Бывший форвард «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» сейчас находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Дзюба в составе «Локо» провел в РПЛ 21 матч и забил четыре гола.

За ФК «10» выступают в числе прочих экс-игрок «Химок» и «Локомотива» Брайн Идову, а также бывший вратарь ЦСКА и «Кубани» Евгений Помазан.