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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба сделал нам предложение. Мы ушли думать». Директор ФК «10» о переговорах с форвардом

«Дзюба сделал нам предложение. Мы ушли думать», — сообщил директор медиафутбольной команды Александр Чирин.

«Дзюба сделал нам предложение. Мы ушли думать». Директор ФК «10» о переговорах с форвардом | Источник: Sports.Ru

Сегодня появилась информация, что «Десятка» хочет подписать 35-летнего нападающего.

Руководители клуба обсудили с лидерами команды возможный переход Дзюбы. Некоторые игроки положительно отреагировали на потенциальный трансфер.

Бывший форвард «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» сейчас находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Дзюба в составе «Локо» провел в РПЛ 21 матч и забил четыре гола.

За ФК «10» выступают в числе прочих экс-игрок «Химок» и «Локомотива» Брайн Идову, а также бывший вратарь ЦСКА и «Кубани» Евгений Помазан.

«Десятка» выступает в Winline Медиалиги со второго сезона. Клуб ни разу не проходил дальше стадии ¼ финала.

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