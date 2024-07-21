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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба не перейдет в ФК «10» Азамата Мусагалиева. Игрок общается с профессиональными клубами

«Сегодня мы все проснулись под уведомления о новостях, связанных с якобы интересом Артема Дзюбы к переходу в ФК “10”. Новость получила новое дыхание, когда появился комментарий нашей команды: “Мы получили предложение Артема.

«Сегодня мы все проснулись под уведомления о новостях, связанных с якобы интересом Артема Дзюбы к переходу в ФК “10”. Новость получила новое дыхание, когда появился комментарий нашей команды: “Мы получили предложение Артема. Ушли думать”.

Вся эта цепочка новостей — одно большое недопонимание. Изначальная статья — взята из воздуха. Ни о каком переходе в ФК «10» Артем не информировал. Летнее трансферное окно открыто и Артем общается с профессиональными клубами.

Наш комментарий — не более, чем шутка. Артем — наш друг и большой спортсмен. Мы были бы рады видеть его в нашей команде в любой момент, но решили ответить официально. Как принято в футбольной среде. Понимая, что речь скорее всего идет о фейк-новости.

На этом история исчерпана. Артем, удачи в карьере. Всегда рады!" — говорится в заявлении клуба.

ФК «10» — медиафутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиге. В составе команды играют Брайн Идову, Евгений Помазан, Игорь Киреев и Кутуз, а руководит командой телеведущий Азамат Мусагалиев.

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