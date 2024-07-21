Христо Стоичков: «Не надо сравнивать Ямаля с Месси. Ламин — ребенок. Его нужно защищать, не возносить слишком высоко — он может легко упасть» | Источник: Sports.Ru

— Давайте не будем их сравнивать. Мне никогда не нравилось сравнивать, каждый уникален по-своему, и я надеюсь, что Ламин продолжит в том же духе, продолжить работать с таким же усердием и качеством. Поэтому он забивает голы за «Барселону» и за сборную Испании.

Это ребенок, которого мы должны защищать, не возносить его слишком высоко, потому что потом он может легко упасть.

Я считаю, что его нужно защищать, давать ему время, которое ему нужно, и, когда он уже достигнет определенного уровня, мы сможем что-то сказать, — сказал экс-форвард «Барселоны» Христо Стоичков.

На Евро-2024 Ламин Ямаль, которому перед финалом исполнилось 17 лет, стал самым молодым игроком, автором гола и голевой передачи в истории чемпионатов Европы.