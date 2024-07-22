Футболку Марадоны с победного ЧМ-1986 выставили на аукцион

В том матче сборная Аргентины благодаря дублю Марадоны выиграла у бельгийцев (2:0) и вышла в финал. После игры аргентинский форвард обменялся футболками с вратарем команды Бельгии Жан-Мари Пфаффом. С тех пор футболка Марадоны оставалась у голкипера. В решающем матче аргентинцы обыграли немцев (3:2) и во второй раз стали чемпионами мира.

Аукцион, на котором будет продана футболка Марадоны, завершится 2 августа. Стартовая цена лота составит 700 тысяч долларов. По оценке Sotheby’s, стоимость футболки составляет от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

В мае 2022 года на аукционе Sotheby’s с молотка ушла футболка Марадоны с четвертьфинального матча чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, в котором аргентинец забил гол рукой. Тогда она принесла 9,3 млн долларов бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу, обменявшемуся с аргентинцем футболками. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за футболку спортсмена.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века.