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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Бензема — по 100, Малком — 18 (Capology)

По данным Capology, форварду «Аль-Насра» гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.

В топ-15 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 200 млн евро;

2−3. Неймар («Аль-Хилаль») — 100 млн евро;

2−3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 100 млн евро;

4. Рияд Марез («Аль-Ахли») — 52,2 млн евро;

5. Садьо Мане («Аль-Наср») — 40 млн евро;

6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») — 34,7 млн евро;

7−9. Нголо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн евро;

7−9. Александар Митрович («Аль-Хилаль») — 25 млн евро;

7−9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») — 25 млн евро;

10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — 24,5 млн евро;

11. Марцело Брозович («Аль-Наср») — 24,2 млн евро;

12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») — 19 млн евро;

13. Малком («Аль-Хилаль») — 18 млн евро;

14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») — 17,3 млн евро;

15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») — 15,2 млн евро.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду.

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