Роналду заработает 200 млн евро за следующий сезон в Саудовской Аравии, Неймар и Бензема — по 100, Малком — 18 (Capology)
По данным Capology, форварду «Аль-Насра» гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.
По данным Capology, форварду «Аль-Насра» гарантированно начислят 200 млн евро в сезоне-2024/25. Премиальная часть неизвестна.
В топ-15 игроков с самым высоким окладом (суммы указаны до уплаты налогов) вошли:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 200 млн евро;
2−3. Неймар («Аль-Хилаль») — 100 млн евро;
2−3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 100 млн евро;
4. Рияд Марез («Аль-Ахли») — 52,2 млн евро;
5. Садьо Мане («Аль-Наср») — 40 млн евро;
6. Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») — 34,7 млн евро;
7−9. Нголо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн евро;
7−9. Александар Митрович («Аль-Хилаль») — 25 млн евро;
7−9. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль») — 25 млн евро;
10. Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — 24,5 млн евро;
11. Марцело Брозович («Аль-Наср») — 24,2 млн евро;
12. Роберто Фирмино («Аль-Ахли») — 19 млн евро;
13. Малком («Аль-Хилаль») — 18 млн евро;
14. Рубен Невеш («Аль-Хилаль») — 17,3 млн евро;
15. Секо Фофана («Аль-Иттифак») — 15,2 млн евро.
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