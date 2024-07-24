Мойзе Кин: «Неймар и Мбаппе очень помогли мне в “ПСЖ”. Я говорил с ними после тренировок — они давали мне много советов» | Источник:

"Мне посчастливилось поиграть в сильных командах и чемпионатах, таких как АПЛ и Лига 1, и я приобрел некоторый опыт.

В «ПСЖ» мне очень помогли великие чемпионы, такие как Неймар и Мбаппе. Я подходил к ним после тренировок, и они давали мне много советов«, — сказал нападающий, перешедший в “Фиорентину” из “Ювентуса”, в интервью Radio Bruno.