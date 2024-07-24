«Странно ?». Месси об отмене гола Аргентины на Олимпиаде после возобновления игры через 2 часа | Источник: Sports.Ru

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет благодаря голу Кристиана Медины, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда. В это время на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки — арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

«Странно ?», — написал Месси в соцсети.

Изображение: instagram.com/stories/leomessi.

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