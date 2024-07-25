РФС пригласит сына Высоцкого на матч памяти Федора Черенкова

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) позовет сына Владимира Высоцкого на ретроматч между легендами московских «Спартака» и «Динамо», посвященный бывшему капитану красно-белых Федору Черенкову. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет, он умер 4 октября 2014 года. 31 октября пройдет премьера фильма «Федя. Народный футболист», который в июне презентовали на стенде РФС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Федор Черенков — это целая эпоха нашего футбола, — сказал Терешин. — Очень яркий исторический период, десятки великолепных футболистов, множество памятных матчей, любовь и переживания миллионов болельщиков, противостояние двух игровых стилей, двух великих тренеров — [Константина] Бескова и [Валерия] Лобановского. Великий футболист и очень светлый человек. Недаром съемочная группа фильма отсмотрела на кастинге больше 600 человек на главную роль. РФС, безусловно, не мог обойти вниманием эти события. В юбилейный год на ПМЭФ-2024 совместно с создателями проекта мы презентовали фильм “Федя. Народный футболист” — он выйдет в прокат в начале ноября. За несколько дней до этого вместе планируем провести премьерный показ с участием актеров и легендарных современников тех событий».

«А следом организуем ретроматч Лиги легенд “Спартак” — “Динамо” в Тушине, куда на тренировочный мостик обязательно пригласим Николая Фоменко и Бориса Щербакова, сыгравших Бескова и [Николая] Старостина [в фильме]. С учетом личной истории и отношения Черенкова к Владимиру Высоцкому обязательно пригласим его сына — Никиту (Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года, в день 21-летия Черенкова — прим. ТАСС). И, конечно, наших заслуженных ветеранов: Никиту Павловича Симоняна, Александра Мирзояна, Олега Романцева, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Вагиза Хидиятуллина, Сергея Шавло, Алексея Прудникова, Геннадия Морозова, Сергея Родионова, Александра Бубнова, Станислава Черчесова, Валерия Шмарова, Александра Мостового и многих других легендарных спартаковцев, кумиров болельщиков. Это наследие мы должны передавать из поколения в поколение, в особенности при жизни многих героев тех лет», — добавил Терешин.