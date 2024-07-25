РФС пригласит сына Высоцкого на матч памяти Федора Черенкова
25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет.
25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) позовет сына Владимира Высоцкого на ретроматч между легендами московских «Спартака» и «Динамо», посвященный бывшему капитану красно-белых Федору Черенкову. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет, он умер 4 октября 2014 года. 31 октября пройдет премьера фильма «Федя. Народный футболист», который в июне презентовали на стенде РФС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Федор Черенков — это целая эпоха нашего футбола, — сказал Терешин. — Очень яркий исторический период, десятки великолепных футболистов, множество памятных матчей, любовь и переживания миллионов болельщиков, противостояние двух игровых стилей, двух великих тренеров — [Константина] Бескова и [Валерия] Лобановского. Великий футболист и очень светлый человек. Недаром съемочная группа фильма отсмотрела на кастинге больше 600 человек на главную роль. РФС, безусловно, не мог обойти вниманием эти события. В юбилейный год на ПМЭФ-2024 совместно с создателями проекта мы презентовали фильм “Федя. Народный футболист” — он выйдет в прокат в начале ноября. За несколько дней до этого вместе планируем провести премьерный показ с участием актеров и легендарных современников тех событий».
«А следом организуем ретроматч Лиги легенд “Спартак” — “Динамо” в Тушине, куда на тренировочный мостик обязательно пригласим Николая Фоменко и Бориса Щербакова, сыгравших Бескова и [Николая] Старостина [в фильме]. С учетом личной истории и отношения Черенкова к Владимиру Высоцкому обязательно пригласим его сына — Никиту (Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года, в день 21-летия Черенкова — прим. ТАСС). И, конечно, наших заслуженных ветеранов: Никиту Павловича Симоняна, Александра Мирзояна, Олега Романцева, Рината Дасаева, Юрия Гаврилова, Вагиза Хидиятуллина, Сергея Шавло, Алексея Прудникова, Геннадия Морозова, Сергея Родионова, Александра Бубнова, Станислава Черчесова, Валерия Шмарова, Александра Мостового и многих других легендарных спартаковцев, кумиров болельщиков. Это наследие мы должны передавать из поколения в поколение, в особенности при жизни многих героев тех лет», — добавил Терешин.
Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.