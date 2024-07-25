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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Новичок «Спартака» Барко: «Месси, Неймар, Мбаппе сильны в дриблинге. Я родился с этим, делаю финты в каждом матче. В свободное время играю в гольф»

— У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?
Новичок «Спартака» Барко: «Месси, Неймар, Мбаппе сильны в дриблинге. Я родился с этим, делаю финты в каждом матче. В свободное время играю в гольф» | Источник: Sports.Ru

— Совершенствовать обводку — одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре.

Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Мне нравится играть в Call of Duty на PlayStation. А еще играю в гольф.

— Олег Рябчук тоже любит гольф.

— Потренируюсь, и обязательно с ним сыграем. Я не так часто практикуюсь, хочется набраться больше опыта, — заявил аргентинский полузащитник, сегодня ставший игроком «Спартака».

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