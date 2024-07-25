Новичок «Спартака» Барко: «Месси, Неймар, Мбаппе сильны в дриблинге. Я родился с этим, делаю финты в каждом матче. В свободное время играю в гольф»
— У тебя классный дриблинг. С кого брал пример?
— Совершенствовать обводку — одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре.
Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре.
— Чем занимаешься в свободное время?
— Мне нравится играть в Call of Duty на PlayStation. А еще играю в гольф.
— Олег Рябчук тоже любит гольф.
— Потренируюсь, и обязательно с ним сыграем. Я не так часто практикуюсь, хочется набраться больше опыта, — заявил аргентинский полузащитник, сегодня ставший игроком «Спартака».
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