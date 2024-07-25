Безруков о Месси и Роналду: «Лео — читер, безумный талант, Криштиану — целеустремленный, старается, в чем-то даже превосходит, я хотел бы быть как он»

«Обожал Месси в детстве, а Роналду считал не очень. Сейчас хотел бы быть как Криштиану. В чем-то Роналду и превосходит Лео». Безруков об игроках | Источник: Sports.Ru

— Я за «Барсу» с детства. Обожал Месси. Ребенком играл в атаке, папа включал мне видосы на технику — в том числе с Лео. Я пытался повторить движения — правда, чаще не получалось, и я плакал.

А Роналду считал не очень. Сейчас понимаю: блин, хотел бы быть как Криштиану. Целеустремленный, старается. А Месси — это просто безумный талант, читер. Сейчас они для меня наравне, а в чем-то Роналду и превосходит.

Из-за симпатии к «Барсе» сейчас поддерживаю «Ман Сити» Гвардиолы. Помню позапрошлую ЛЧ. Как ждал каждый их матч! Фисташечки себе накладывал, чаек наливал — и болел так, что все соседи слышали! — сказал полузащитник «Рубина».