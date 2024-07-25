«Считал Месси ныряющим мудаком, думал: “Роббо, вломи ему, #####! Но мне нравится магия Лео”. Экс-тренер “Ливерпуля” Ахтерберг об аргентинце

«Мне нравится магия Месси, но я считал его ныряющим мудаком, когда мы играли с ним. Я думал: “Роббо, вломи ему, #####!” Экс-тренер “Ливерпуля” Ахтерберг о Лео | Источник: Sports.Ru

"Месси мне нравится больше, потому что он может творить чудеса, но Роналду, конечно, невероятный бомбардир, так что это всего лишь личное мнение.

Я бы выбрал Месси — потому что мне нравится такая сумасшедшая магия. Но когда мы играли с ним, я считал его ныряющим мудаком.

Это правда, и я думаю, что иногда он проявляет излишнее высокомерие, это мне не нравится. Мне нравятся его футбольные навыки, но когда мы играли с ним, он нырял. Заработал штрафной, а затем забил.

Мне понравилось, когда Роббо (Робертсон — Sports) дал ему подзатыльник во время матча. Я подумал: «Вломи ему, ##### (блин)!» — сказал Ахтерберг, ныне работающий в «Аль-Иттифаке», в подкасте The Football Historian.