Стало известно, когда Клаудиньо уйдет из «Зенита», «Спартак» подписал яркого аргентинца. Трансферы и слухи дня | Источник: Sport24

Что в России

Барко — в «Спартаке», теперь официально

«Спартак» объявил о переходе из «Ривер Плейт» полузащитника Эсекьеля Барко.

Контракт 25-летнего аргентинца с красно-белыми рассчитан на три года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 14 млн евро. Барко будет выступать за московский клуб под пятым номером.

Новичок «Спартака» ранее выступал за «Индепендьенте» (57 матчей, 8 голов, 7 голевых передач), «Атланту Юнайтед» (19 голов и 18 ассистов в 107 матчах) и «Ривер Плейт» (127 матчей, 17 голов + 19 результативных передач).

В 2021 году Барко выступал за сборную Аргентины на Олимпиаде в Токио.

«Оренбург» арендовал защитника «Галатасарая»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро подтвердил, что в ближайшее время состав команды пополнит защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ.

Как сообщил ранее журналист Иван Карпов, клуб РПЛ бесплатно арендует 21-летнего турка.

«Мы близки к аренде турецкого левого защитника Караташа. Это бесплатная аренда на год? Да. По ситуации будем усиливать и другие позиции», — сказал Андреев.

За «Галатасарай» Караташ выступает с 2022 года и провел 24 матча. Во второй половине сезона 2023/24 защитник выступал на правах аренды за «Анкарагюджю» (12 матчей).

«Ахмат» подписал форварда из Бразилии

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о переходе бразильского нападающего Фелиппе Кардосо из португальского клуба «Каза Пия».

Контракт 25-летнего футболиста с грозненским клубом подписан на 4 года.

В сезоне-2023/24 форвард забил 6 голов в 29 матчах португальской Примейры.

«Зенит» отдаст Вендела за 25 млн евро

Источник: https://vk.com/zenit

Стала известна сумма, которую «Зенит» просит у «Галатасарая» за трансфер полузащитника Вале Вендела.

Как сообщает Aslan Portal со ссылкой на Yeni Acik, российский клуб просит за хавбека 25 млн евро.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за бразильского футболиста не более 18 млн евро.

Также отмечается, что Вендел испытывает сильное желание покинуть санкт-петербургский клуб.

26-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. За петербургскую команду он провел 125 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 27 голевых передач. Контракт футболиста истекает летом 2027 года.

Стало ясно, когда Клаудиньо уйдет из «Зенита»

«Зенит» начнет процесс продажи атакующего полузащитника команды Клаудиньо во «Фламенго» только после того, как оформит трансфер Ивана Илича из «Торино». Об этом сообщает «Бобсоккер».

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за серба 23 миллиона евро плюс бонусы. Недавно в СМИ появилась информация, что сделку блокирует правительство РФ из-за экономических санкций, опасаясь, что перевод такой суммы в Европу может привлечь внимание ЕС.

При этом инсайдеры утверждают, что «Фламенго» уже сделал презентационный ролик Клаудиньо, и в соцсетях даже появился кадр из него. А президент бразильского клуба Родольфо Ландим недавно заявил, что футболист несчастлив в Санкт-Петербурге и хочет перейти во «Фламенго».

Что в Европе

Азмун уедет играть в ОАЭ

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун продолжит карьеру в ОАЭ.

Экс-игрок «Зенита», «Ростова» и «Рубина» дал согласие на переход в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Байер» получит за 29-летнего игрока 5 млн евро. Азмун пройдет медобследование в понедельник.

«Шабаб Аль-Ахли» — является одним из самых титулованных клубов ОАЭ: семикратный чемпион страны и восьмикратный обладатель Кубка страны.

Трансфер Хуммельса в «Болонью» может сорваться

Чемпион мира в составе сборной Германии, защитник Матс Хуммельс не прилетел в Италию на медосмотр в «Болонье», сообщает Corriere dello Sport.

Согласно источнику, 35-летний футболист взял время на размышления, при том, что «Болонья» оплатила ему билеты и запланировала медобследование.

Отмечается, что представители Хуммельса заверили руководство «Болоньи», что пауза, взятая игроком, не связана с какими-либо другими клубами.

Ранее сообщалось, что покинувшим дортмундскую «Боруссию» Хуммельсом интересуется «Реал».