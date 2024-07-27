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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни — не мог такого представить даже в самых смелых мечтах»

37-летний футболист последний сезон провел в «Макклсфилде» из 7−8-го дивизиона Англии.

Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни — не мог такого представить даже в самых смелых мечтах» | Источник: Sports.Ru

Наибольшую известность Симпсону принесли выступления в составе «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, «Ньюкасла» и «Лестера», с которым он в 2016 году выиграл АПЛ.

«Волосы все еще встают дыбом, когда я думаю о дебюте на “Олд Траффорд”. Я играл с такими футболистами, как Криштиану Роналду и Уэйн Руни, — даже в самых смелых мечтах я не мог такого представить.

Когда я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру, ее самое очевидное украшение — незабываемое время в «Лестере», когда мы добились того, что все считали невозможным, оценивали шансы как 5000 к 1. Но мы это сделали. Победа в АПЛ в 2016 — это все для нас, и дух товарищества будет с нами навсегда", — отметил Симпсон в объявлении.

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