Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни — не мог такого представить даже в самых смелых мечтах»
37-летний футболист последний сезон провел в «Макклсфилде» из 7−8-го дивизиона Англии.
37-летний футболист последний сезон провел в «Макклсфилде» из 7−8-го дивизиона Англии.
Наибольшую известность Симпсону принесли выступления в составе «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, «Ньюкасла» и «Лестера», с которым он в 2016 году выиграл АПЛ.
«Волосы все еще встают дыбом, когда я думаю о дебюте на “Олд Траффорд”. Я играл с такими футболистами, как Криштиану Роналду и Уэйн Руни, — даже в самых смелых мечтах я не мог такого представить.
Когда я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру, ее самое очевидное украшение — незабываемое время в «Лестере», когда мы добились того, что все считали невозможным, оценивали шансы как 5000 к 1. Но мы это сделали. Победа в АПЛ в 2016 — это все для нас, и дух товарищества будет с нами навсегда", — отметил Симпсон в объявлении.
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