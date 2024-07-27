Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни — не мог такого представить даже в самых смелых мечтах»

«Волосы все еще встают дыбом, когда я думаю о дебюте на “Олд Траффорд”. Я играл с такими футболистами, как Криштиану Роналду и Уэйн Руни, — даже в самых смелых мечтах я не мог такого представить.

Когда я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру, ее самое очевидное украшение — незабываемое время в «Лестере», когда мы добились того, что все считали невозможным, оценивали шансы как 5000 к 1. Но мы это сделали. Победа в АПЛ в 2016 — это все для нас, и дух товарищества будет с нами навсегда", — отметил Симпсон в объявлении.